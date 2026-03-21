Kayseri Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Mart 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu değişken. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye ulaşacak. Hafif yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 civarında olacak.
22 Mart Pazar günü, sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek.
23 Mart Pazartesi günü, sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Hava bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye ulaşacak. Hava bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek.
24 Mart Salı günü, sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Hava bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye ulaşacak. Hava bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek.
Bu dönemde Kayseri'de hava koşulları değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız.
