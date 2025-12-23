Kayseri Hava Durumu! 23 Aralık Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, Kayseri'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece olacak. Gece ise sıcaklık 1 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı %74 seviyesinde. Bu koşullar, Kayseri'deki hava durumunu açıklıyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü azalan bulutlar görülecek. Sıcaklık 6 derece civarında olacak. 25 Aralık Perşembe günü de sıcaklık 6 derece civarında kalacak. 26 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 1 dereceye inecek. Alçak bulutlar görünmesi bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Kayseri'de yaşayanların ve ziyaretçilerin önlem alması önemli. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de önemlidir. Ayakkabılar suya dayanıklı olmalı. Kayma riskine karşı dikkat edilmeli. Araç kullanırken lastikler kontrol edilmeli. Yola çıkmadan önce yol koşullarına göre hız ayarlanmalıdır. Bu önlemler, Kayseri'de hava durumu nedeniyle güvenliği artıracaktır.