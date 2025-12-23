HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 23 Aralık Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmur bekleniyor. Gün içindeki sıcaklık 4 derece, gece ise 1 derece olacak. Rüzgarın hızı 7 km/saat, doğu yönünden esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişim gözlemlenecek. Yerel halk ve ziyaretçilerin kalın giysiler giymesi, suya dayanıklı ayakkabılar kullanması öneriliyor. Alacakları önlemler, Kayseri'deki güvenliği artıracak.

Kayseri Hava Durumu! 23 Aralık Salı Kayseri hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, Kayseri'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece olacak. Gece ise sıcaklık 1 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı %74 seviyesinde. Bu koşullar, Kayseri'deki hava durumunu açıklıyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü azalan bulutlar görülecek. Sıcaklık 6 derece civarında olacak. 25 Aralık Perşembe günü de sıcaklık 6 derece civarında kalacak. 26 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 1 dereceye inecek. Alçak bulutlar görünmesi bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Kayseri'de yaşayanların ve ziyaretçilerin önlem alması önemli. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de önemlidir. Ayakkabılar suya dayanıklı olmalı. Kayma riskine karşı dikkat edilmeli. Araç kullanırken lastikler kontrol edilmeli. Yola çıkmadan önce yol koşullarına göre hız ayarlanmalıdır. Bu önlemler, Kayseri'de hava durumu nedeniyle güvenliği artıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma! Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantıİçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.