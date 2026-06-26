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Kayseri Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 26 Haziran'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25-27 derece arasında olacakken, gece sıcaklıkları 11-13 dereceye düşecek. Nem oranı %50-70 dolayında seyredecek. Cumartesi günü hava parçalı bulutlu, Pazar ise yeniden güneşli geçecek. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş koruyucu kullanması öneriliyor. Su tüketimi artırılmalı, hafif giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı düşük kalacak.

Kayseri Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kayseri'de 26 Haziran 2026 Cuma günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 25-27 derece civarında. Gece sıcaklıkları 11-13 derece arasında değişecek. Nem oranı %50-70 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 5-14 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar, Kayseri'nin karasal ikliminin tipik bir yansımasıdır. Sıcak ve kuru bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 22-23 derece. Gece sıcaklıkları ise 9-10 derece arasında olacak. Pazar günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22-24 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları da 8-9 derece arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmak önemli. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek gerekli. Hafif giysiler tercih edilmelidir. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. İnce bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Rüzgar hızı düşük olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Kayseri'de 26 Haziran Cuma günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken güneşten korunmak önemlidir. Su tüketimine dikkat etmek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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