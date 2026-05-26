Kayseri Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 26 Mayıs 2026 Salı günü, Kayseri'de hava durumu serin. Yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 10 dereceye düşecek. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde ceket giymeniz önerilir. Dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmez ayakkabılar almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 23 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Hafif yağışların da görülmesi muhtemel. 28 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 19 derece civarında olması bekleniyor. Bu gün de hafif yağmurlu bir gün yaşanacak.

29 Mayıs Cuma günü sıcaklık 17 dereceye düşebilir. Yer yer sağanak yağışların görülmesi olası. Giyinmek için hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle güncel hava tahminlerini takip etmeniz yararlı olacaktır.