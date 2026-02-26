HABER

Kayseri Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında değişecekken, gece -4 dereceye düşmesi bekleniyor. Hafif karla karışık yağmur görülebilir. 27 Şubat Cuma günü de hafif kar yağışı bekleniyor. Dışarıda dikkatli olunması, kalın ve su geçirmeyen giysilerin tercih edilmesi öneriliyor. Araçlar kış lastikleriyle donatılmalı, sürücüler hız limitlerine uymalıdır. Güncel hava durumu takibi önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe, Kayseri'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağmur olabilir. Gece sıcaklıkları -4 derece civarına düşecek. Hafif kar yağışı devam edebilir.

27 Şubat Cuma günü Kayseri'de hava durumu hafif kar yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 0 ile -4 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. 28 Şubat Cumartesi günü karla karışık yağmur görülmesi mümkün. Gündüz sıcaklıkları yine 0 ile -4 derece arasında olacak.

Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılar su geçirmez olmalıdır. Ayakların kuru kalması önemlidir. Yolda yürürken kayma riski bulunmaktadır. Karla karışık yağmurun etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Sürücüler yol koşullarına dikkat etmelidir. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekmektedir. Hız limitlerine uyulması önem taşımaktadır.

Kayseri'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacak. Planlarınızı bu bilgilere göre yapabilirsiniz.

