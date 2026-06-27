Kayseri Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

27 Haziran 2026 Cumartesi günü Kayseri'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık ise 23 ile 24 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9 ile 10 derece arasında düşecek. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı ise %60 civarında kalacak. Bu durum Kayseri'de rahatlatıcı bir hava olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kayseri'de benzer şekilde devam edecek. 28 Haziran Pazar günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 ile 24 derece arasında değişim gösterecek. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar biraz artacak. 25 ile 26 derece aralığına ulaşacak. Hava yine güneşli kalacak. 30 Haziran Salı günü ise sıcaklık 28 ile 29 dereceye çıkacak. Hava tamamen güneşli olacak.

Bu güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirebilirsiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha güçlü olabileceğini unutmayın. Güneşe çıkarken şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacağından rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bu şekilde Kayseri'deki hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.