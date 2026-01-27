HABER

Kayseri Hava Durumu! 27 Ocak Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağış beklenirken, nem oranı %56 ile %67 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 17.6 ile 25.3 km/s ölçülecek. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar -4 ile 4 dereceye düşerken, hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önem taşıyor.

Kayseri Hava Durumu! 27 Ocak Salı Kayseri hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Kayseri'de, 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor. Nem oranı ise %56 ile %67 arasında değişecek. Rüzgar hızı 17.6 km/s ile 25.3 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:46'dır. Gün batımı ise 17:55 olarak hesap edilmiştir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'deki hava durumu daha soğuyacak. 28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları -4 ile 4 derece arasında olması bekleniyor. Hafif kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. 29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları -0.3 ile 7.5 derece arasında olacak. O gün kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. 30 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları ise 2 ile 4 derece arasında kalacak. Çok bulutlu bir gün geçirileceği öngörülüyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken, kalın ve su geçirmez giysiler giyin. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Araç kullanırken yola çıkmadan önce lastikleri kontrol edin. Yol koşullarına uygun hızda seyredin. Evde, ısınma sistemlerinizin düzgün çalıştığından emin olun. Su borularının donmaması için gerekli önlemleri alın. Bu şekilde, Kayseri'deki soğuk hava koşullarına karşı daha güvenli olabilirsiniz.

