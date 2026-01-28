HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 28 Ocak 2026 günü hava durumu oldukça soğuk geçecek. Hava sıcaklıkları 2 ile 7 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -4 ile -3 derece olacak. Rüzgarlı bir hava etkili olacak ve gün boyunca hafif yağmurlu, karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava biraz ılımanlaşacak ancak yağışlı ve rüzgarlı günler devam edecek. Dışarıda kalın giysiler giymek öneriliyor.

Kayseri Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu oldukça soğuk. Hava sıcaklıkları 2 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -4 ile -3 derece olacak. Kayseri'de rüzgarlı bir hava hakim. Gün boyunca hafif yağmurlu ve karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışların yoğunlaşması muhtemel.

Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerden hafif başlayacak. Zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yer yer 40-60 km/saat hızlarla rüzgarın kuvvetlenmesi muhtemel. Nem oranı %70 civarında olacak. Bu, havanın nemli olduğunu gösteriyor.

Gün doğumu saat 07:47, gün batımı ise 17:55 olarak hesaplanmıştır. Kayseri'de bugün yaklaşık 10 saatlik bir gündüz süresi olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 29 Ocak 2026 Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 2 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -1 ile 1 derece civarında olacak. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %78 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı ise 17:54 olarak hesaplanmıştır.

30 Ocak 2026 Cuma günü orta şiddetli yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 6 derece civarında olacak. Rüzgar yine güney ve güneydoğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %72 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati ise 17:54 olacaktır.

31 Ocak 2026 Cumartesi günü yağmurlu geçişler bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 0 ile 1 derece olacak. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %78 civarında olacaktır. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati ise 17:54 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava koşullarına göre Kayseri'de hava biraz daha ılımanlaşacak. Ancak yağışlı ve rüzgarlı günler devam edecek.

Hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kayseri'de hava soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmanız önerilir. Rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Sürekli güncel hava durumu bilgilerini takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldıTerör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldı
Marmaris'i sağanak yağış vurdu, araçlar suda mahsur kaldıMarmaris'i sağanak yağış vurdu, araçlar suda mahsur kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.