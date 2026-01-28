Kayseri Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu oldukça soğuk. Hava sıcaklıkları 2 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -4 ile -3 derece olacak. Kayseri'de rüzgarlı bir hava hakim. Gün boyunca hafif yağmurlu ve karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışların yoğunlaşması muhtemel.

Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerden hafif başlayacak. Zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yer yer 40-60 km/saat hızlarla rüzgarın kuvvetlenmesi muhtemel. Nem oranı %70 civarında olacak. Bu, havanın nemli olduğunu gösteriyor.

Gün doğumu saat 07:47, gün batımı ise 17:55 olarak hesaplanmıştır. Kayseri'de bugün yaklaşık 10 saatlik bir gündüz süresi olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 29 Ocak 2026 Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 2 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -1 ile 1 derece civarında olacak. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %78 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı ise 17:54 olarak hesaplanmıştır.

30 Ocak 2026 Cuma günü orta şiddetli yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 6 derece civarında olacak. Rüzgar yine güney ve güneydoğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %72 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati ise 17:54 olacaktır.

31 Ocak 2026 Cumartesi günü yağmurlu geçişler bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 0 ile 1 derece olacak. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %78 civarında olacaktır. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati ise 17:54 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava koşullarına göre Kayseri'de hava biraz daha ılımanlaşacak. Ancak yağışlı ve rüzgarlı günler devam edecek.

Hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kayseri'de hava soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmanız önerilir. Rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Sürekli güncel hava durumu bilgilerini takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.