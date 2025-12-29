Kayseri Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Aralık 2025 Pazartesi Kayseri'de hava koşulları soğuk ve karlı olacak. Gündüz sıcaklıkları -1 ile -6 derece arasında değişecek. Hafif kar sağanakları bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Gün doğumu saat 07:55'tir. Gün batımı ise 17:24 olarak öngörülüyor.

30 Aralık Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar -3 ile -10 derece arasında olacak. 31 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 0 ile -4 derece arasında değişecek.

Bu soğuk ve karlı günlerde Kayseri'de dışarı çıkarken dikkatli olmak önemlidir. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını koruyabilir. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek ayakların ıslanmasını engeller. Rüzgarlı günlerde baş ve boyun korumak için şapka ve atkı kullanmak faydalıdır. Hava koşullarının değişken olabileceğini akılda tutmak önemlidir. Güncel hava raporlarını takip etmek planlamanızı kolaylaştıracaktır.