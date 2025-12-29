HABER

Kayseri Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri, 29 Aralık 2025'te soğuk ve karlı bir hava ile karşılaşacak. Günlük sıcaklıklar -1 ile -6 derece arasında değişirken, hafif kar sağanakları bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 19 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde ise güneşli bir hava hakim olacak, sıcaklıklar -3 ile -10 dereceye düşecek. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve hava koşullarını takip etmek önem arz ediyor.

Kayseri Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 29 Aralık 2025 Pazartesi Kayseri'de hava koşulları soğuk ve karlı olacak. Gündüz sıcaklıkları -1 ile -6 derece arasında değişecek. Hafif kar sağanakları bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Gün doğumu saat 07:55'tir. Gün batımı ise 17:24 olarak öngörülüyor.

30 Aralık Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar -3 ile -10 derece arasında olacak. 31 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 0 ile -4 derece arasında değişecek.

Bu soğuk ve karlı günlerde Kayseri'de dışarı çıkarken dikkatli olmak önemlidir. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını koruyabilir. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek ayakların ıslanmasını engeller. Rüzgarlı günlerde baş ve boyun korumak için şapka ve atkı kullanmak faydalıdır. Hava koşullarının değişken olabileceğini akılda tutmak önemlidir. Güncel hava raporlarını takip etmek planlamanızı kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
