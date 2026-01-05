Kayserili iş adamına 4 suçtan ceza talebi

Kayseri Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatlar ve sanıklar katıldı. Mahkemede savcı tarafından açıklanan mütalaada iş insanı M.E.’ye 4 suçtan ceza verilmesi talep edildi. Görülen davada sanıklardan iş insanı M.E. de savunmasında, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben bir oyuna geldim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme eksiklerin tamamlanması için 20 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021’de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmalarda; depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirildi. Mustafa Eraslan’ın da bulunduğu dosyada E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır