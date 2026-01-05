HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayserili iş adamına 4 suçtan ceza talebi

Kayseri’de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle alakalı görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, iş adamı M.E.’nin 4 suçtan ceza almasını talep etti.

Kayserili iş adamına 4 suçtan ceza talebi

Kayseri Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatlar ve sanıklar katıldı. Mahkemede savcı tarafından açıklanan mütalaada iş insanı M.E.’ye 4 suçtan ceza verilmesi talep edildi. Görülen davada sanıklardan iş insanı M.E. de savunmasında, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben bir oyuna geldim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme eksiklerin tamamlanması için 20 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021’de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmalarda; depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirildi. Mustafa Eraslan’ın da bulunduğu dosyada E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Palandöken’de kar kalınlığı 2 metreyi aştıPalandöken’de kar kalınlığı 2 metreyi aştı
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli olduElif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.