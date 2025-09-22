HABER

Kayserispor-Beşiktaş maçını Kayatepe yönetecek

Süper Lig’de Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak erteleme maçının hakemi belli oldu.

Süper Lig’de Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak erteleme maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Adnan Deniz Kayatepe’yi atadı.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında Süper Lig’in 1. haftasında oynanması gereken ancak siyah beyazlı ekibin Avrupa Kupası maçından ötürü tehir edilen müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu. Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak Süper Lig maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Bilal Gölen ile Anıl Usta ise maçın yardımcı hakemleri olacak.

Bu maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkun olarak belirlendi.

(İHA)

Süper Lig
