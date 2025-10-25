Kayyumdan ilk hamle! TELE1 ve Merdan Yanardağ'ın YouTube kanalı silindi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından dün akşam saatlerinde kanala kayyum atandı.
Yanardağ'ın gözaltı süresi 24 saat daha uzatılırken dün penguen belgeseli veren kayyumdan da yeni hamle geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre; kayyumun ardından TELE1'in YouTube kanalında son bir aydaki içerikleri silindi.
Kayyum içerikleri silmesinin ardından YouTube kanalı da yayından kaldırdı. Öte yandan gözaltındaki Merdan Yanardağ'ın da YouTube kanalı silindi.
