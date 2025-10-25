HABER

Kayyumdan ilk hamle! TELE1 ve Merdan Yanardağ'ın YouTube kanalı silindi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından dün kanala kayyum atandı. Kayyum ilk iş olarak TELE1'in Youtube kanalını silerken, Merdan Yanardağ'ın YouTube kanalı da kapatıldı.

Devrim Karadağ

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından dün akşam saatlerinde kanala kayyum atandı.

Yanardağ'ın gözaltı süresi 24 saat daha uzatılırken dün penguen belgeseli veren kayyumdan da yeni hamle geldi.

SON BİR AYDAKİ İÇERİKLERİ SİLİNDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; kayyumun ardından TELE1'in YouTube kanalında son bir aydaki içerikleri silindi.

YOUTUBE KANALLARI DA KAPATILDI

Kayyum içerikleri silmesinin ardından YouTube kanalı da yayından kaldırdı. Öte yandan gözaltındaki Merdan Yanardağ'ın da YouTube kanalı silindi.

