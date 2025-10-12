Kaza anı kamerada: 4 kişinin olduğu motosiklete araç çarptı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2’si çocuk 4 kişinin olduğu motosiklete ara yoldan çıkan hafif ticari araç çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, motosiklette yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden 2’si çocuk 4 kişinin bulunduğu Ş.U. idaresindeki motosikletle, ara sokaktan çıkan G.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet savuruldu. Motosiklette bulunun 4 kişiden 1’i çocuk 3’ü yaralandı. Yardıma koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)