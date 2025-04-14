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Kaza yapan alkollü sürücüden pes dedirten savunma: "Ağzımıza iki damla bir şey koyduk, üfledin mi çıkacak"

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden birisi, "Ağzımıza iki damla bir şey koyduk, üfledin mi çıkacak" savunması yaparken, aynı sürücünün yakınları da polislerden şoför değiştirme talebinde bulundu.

Kaza yapan alkollü sürücüden pes dedirten savunma: "Ağzımıza iki damla bir şey koyduk, üfledin mi çıkacak"

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle Niğde Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre A. kullandığı otomobil ile kavşaktan dönerken Ali. Ö.'nün kullandığı hafif ticari araca çarptı.

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"AĞZIMIZA İKİ DAMLA BİR ŞEY KOYDUK ÜFLEDİN Mİ ÇIKACAK" DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza karışan sürücülerden Emra A., "Ağzımıza iki damla bir şey koyduk, üfledin mi çıkacak" diye kendisini savundu. Aynı sürücünün yakınları da polisten, "Arabamız kaskolu, sürücüyü başka biri gösterelim" talebinde bulundu.

Polisin talebi reddetmesi üzerine iki sürücü arasında laf kavgası çıktı. Polis ekipleri sürücüleri sakinleştirirken kazada yaralanan 1 sürücü ve 3 yolcu kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücülere yapılan alkol testinde Emre A.'nın 163 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücü belgesine el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaza
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