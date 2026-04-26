Kaza yapan motosikletli karşı yönden gelen minibüsün altında kaldı

Antalya’da yol yapım çalışması nedeniyle daralan yolda önünde ilerleyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kadın, karşı şeritten gelen minibüsün altında kaldı. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak araç altından çıkartılan motosikletli, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Rukiye olduğu öğrenilen 07 BGS 834 plakalı motosiklet sürücüsü genç kadın, cadde üzerinde seyir halindeyken yol çalışması nedeniyle daralan yolda önünde ilerlemekte olan F.S.’nin kullandığı aracı geçmek istedi. Bu sırada sola dönmek için duraklayan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü genç kadın savrularak Y.Ö.’nün idaresinde ki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç kadın servis aracının altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, adrese gelen ekipler yaralı motosiklet sürücüsü genç kadını aracın altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü genç kadının önce duraklayan otomobile çarparak savrulduğu, ardından ise karşı yönden gelen servis aracına çarparak minibüsün altında kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

