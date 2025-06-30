HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kazada 1 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Zeki Memiş (48) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise tutuklandı.

Kazada 1 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeki Memiş (48) idaresindeki 09 ANY 927 plakalı motosiklet ile Y.D. (45) idaresindeki 55 AU 117 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Zeki Memiş ve yolcu konumunda bulunan S.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yararlıları ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Memiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yolcu S.M.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, araç sürücüsü Y.D.’de yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç kadın kendini vurmuştu! Şoke eden iddialar ortaya çıktıGenç kadın kendini vurmuştu! Şoke eden iddialar ortaya çıktı
Yangın sonrası doğadaki canlılar kontrol edildiYangın sonrası doğadaki canlılar kontrol edildi

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sigaradan akaryakıta kadar yeni zam geliyor!

Sigaradan akaryakıta kadar yeni zam geliyor!

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

Mahkeme kararını verdi: Özel'den ilk açıklama

Mahkeme kararını verdi: Özel'den ilk açıklama

Mersin'de gizemli olay! 3 genç ve 1 köpek oto yıkamada ölü bulundu

Mersin'de gizemli olay! 3 genç ve 1 köpek oto yıkamada ölü bulundu

Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı

Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan 'kayyum' ve 'Lütfü Savaş' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'kayyum' ve 'Lütfü Savaş' çıkışı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.