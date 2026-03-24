Kazada ikiye bölünen otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., yönetimindeki 03 ER 557 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen H.Ç.’nin kullandığı 43 KU 889 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan S.K.’nın kullandığı araç ikiye bölünerek şarampole girdi. Kazada sürücü S.K., yaralandı. Yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

