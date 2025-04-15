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Kazada ölen anne ile oğlu yan yana toprağa verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Mustafa Polat (29) ile annesi Hüsne Evren Polat (57) yan yana toprağa verildi.

Kazada ölen anne ile oğlu yan yana toprağa verildi

Kaza, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen T.G. (52) yönetimindeki TIR ile karşı yönde gelen Mustafa Polat idaresindeki otomobil çarpıştı.

Hurdaya dönen otomobilde sürücü Polat ve yanındaki annesi Hüsne Evren Polat yaşamını yitirdi.

Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat için İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Namaza, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve çok sayıda kişi katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler, İslahiye Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cenaze
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