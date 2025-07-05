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Kazada ölen müze müdürünün ismi, görev yaptığı müzeye verildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, görev dönüş trafik kazasında hayatını kaybeden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper’in ismini Batman Müzesi'ne verdiklerini duyurdu.

Kazada ölen müze müdürünün ismi, görev yaptığı müzeye verildi

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kültürel mirasımıza gönülden bağlılığı ve en zorlu koşullarda dahi sorumlulukla görev yapma azmiyle tanıdığımız Batman Müze Müdürümüz Mehmet Cabir Alper’i, bir keşif görevi dönüşünde yaşanan elim bir kazada kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamıştık. Vefa borcumuzun bir nişanesi olarak, büyük bir özveriyle hizmet ettiği Batman Müzemize onun adını veriyoruz. Müzemiz bundan böyle 'Batman Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi' adıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Aynı kazada hayatını kaybeden tüm görevlileri de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Emanetleri emanetimizdir. Aziz hatıralarını daima yaşatacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakan müze
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