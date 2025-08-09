HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kazada savrulan otomobil park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobil çarpışırken, kazadan savrulan bir otomobil park halindeki otomobile çarptı. Kazada 1 sürücü, 1'de yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kazada savrulan otomobil park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Zelve Sokak ve 3014. Sokak bitişimin de bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında; İ.A. yönetimindeki otomobil ile E.D. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan E.D. idaresindeki otomobil yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan E.D. ve O.N.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni estetik çılgınlığı: Gamzeplasti ameliyatı sosyal medyada yayılıyor!Yeni estetik çılgınlığı: Gamzeplasti ameliyatı sosyal medyada yayılıyor!
Yaşı küçük ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandıYaşı küçük ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ethereum alev aldı... Kritik sınır aşıldı!

Ethereum alev aldı... Kritik sınır aşıldı!

F.Bahçe'den, G.Saray maçına sert açıklama! TFF ve MHK'yi topa tuttu

F.Bahçe'den, G.Saray maçına sert açıklama! TFF ve MHK'yi topa tuttu

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan imzaladı

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan imzaladı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 suçlu daha Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 suçlu daha Türkiye'ye getirildi

Niğde’de iş yerine silahlı saldırı: Küçük çocuk ağır yaralandı

Niğde’de iş yerine silahlı saldırı: Küçük çocuk ağır yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.