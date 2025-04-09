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Kazadan dolayı hayatını kaybetti sanıldı: Otopside kafasından mermi çekirdeği çıktı

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarında 5 Nisan günü meydana gelen kazada yaralı olarak geldiği hastanede hayatını kaybeden sürücünün otopsisinde başından mermi çekirdeği çıktı.

Kazadan dolayı hayatını kaybetti sanıldı: Otopside kafasından mermi çekirdeği çıktı

Olay, 5 Nisan günü Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Vural (44) yönetimindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil şarampole düştü.
Çevreden gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince ağır yaralanan Vural önce Banaz Devlet Hastanesi’ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 3 gün yaşam mücadelesi veren Vural 8 Nisan günü hayatını kaybetti.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ön otopside Vural’ın kafasından mermi çekirdeği çıkartıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince cinayet şüphesiyle geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uşak
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