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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Sınırlı ulaşım bağlantıları, denize kıyısı olmayan ülkeler için büyük sorun"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Sınırlı bölgesel ulaşım bağlantıları, denize kıyısı olmayan ülkeler için hala büyük bir sorun teşkil ediyor." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Sınırlı ulaşım bağlantıları, denize kıyısı olmayan ülkeler için büyük sorun"

Tokayev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen 3. Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda (LLDC) konuştu.

Yirmi yıldan fazla bir süre önce BM'nin LLDC birinci toplantısının Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştiğini hatırlatan Tokayev, halihazırda dünyanın denize kıyısı olmayan 32 gelişmekte olan ülkesinde yarım milyardan fazla insanın yaşadığını belirtti.

Tokayev, söz konusu ülkelerin birçoğunun finans, teknoloji ve küresel pazarlara erişmede engellerle karşılaştığına dikkati çekerek, "Sınırlı bölgesel ulaşım bağlantıları, denize kıyısı olmayan ülkeler için hala büyük bir sorun teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Bu sorunun yüksek transit ve ticaret maliyetleri ile jeopolitik etkenlere karşı kırılganlık gibi bir dizi ekonomik zorluğu da beraberinde getirdiğini aktaran Tokayev, şunları söyledi:

"Fakat Kazakistan, LLDC ülkelerinin küresel gündemdeki kararların şekillendirilmesinde eşit ve gelecek vadeden ortaklar olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeler olarak seslerimiz daha gür, işbirliğimiz daha derin ve ortak hedeflerimiz daha cesur olmalı."

Tokayev, şu anda Asya ile Avrupa arasındaki kara yolu kargo taşımacılığının yaklaşık yüzde 85’inin gerçekleştiği Kazakistan'ın Avrasya'daki geçiş merkezi konumunu güçlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Bu kapsamda kuzey-güney güzergahı ile Orta Koridor boyunca ulaşım koridorlarının ve transit altyapısının geliştirilmesine öncelik vereceklerini dile getiren Tokayev, ülkede demir yolu, kara ve hava yolu ile lojistik merkezlerinden oluşan birleşik bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Tokayev, Orta Asya tecrübesinin coğrafyanın kader olmadığını gösterdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mevcut karayla çevrili durumumuzdan kara bağlantısının da aynı derecede önemli olacağı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Bölgemiz sosyoekonomik kalkınmada dayanıklılık göstermiş ve siyasi irade, stratejik yatırım ve uluslararası ortaklıklarla denize kıyısı olmayan bir bölgenin, büyümenin bir engeli değil, güçlü bir itici gücü olabileceğini gösterdi." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
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