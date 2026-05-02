Kazan dairesinde yangın

Edinilen bilgilere göre, Dere Mahallesi Güvercinli Sokak’ta, içerisinde odunların da bulunduğu kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Emet Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu kazan dairesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



