Kazdağı Ekofest 2025 başladı: Çevreciler altı yıl aradan sonra yeniden Kazdağları'nda buluştu

Kazdağları'nın doğal zenginliğini ve ekolojik değerlerini kutlayan Kazdağı Ekofestivali, altı yıl aranın ardından yeniden katılımcılarıyla buluştu. Edremit-Hanlar Yolu üzerindeki Olcay Çiftliği’nde, 50 dönümlük ormanlık alanda çam ağaçlarının gölgesinde başlayan festival, bu yıl “Binbir Çiçek Binbir Kuş, Binbir Çeşit, Binbir Düş” sloganıyla doğa ve yaşam dostlarını bir araya getiriyor.

Kazdağı Ekofest 2025 başladı: Çevreciler altı yıl aradan sonra yeniden Kazdağları’nda buluştu...

Kazdağı Ekofestivali altı yıl aranın ardından yeniden katılımcılarla buluştu. Edremit-Hanlar Yolu üzerinde bulunan Olcay Çiftliği'nde başlayan festival, elli dönümlük ormanlık alanda çam ağaçlarının gölgesinde gerçekleştiriliyor.

"BİNBİR ÇİÇEK BİNBİR KUŞ, BİNBİR ÇEŞİT, BİNBİR DÜŞ"

Festivalin sloganı "Binbir Çiçek Binbir Kuş, Binbir Çeşit, Binbir Düş" olarak belirlendi. Festivalde Kazdağları'nın ekolojik önemi, biyolojik ve tarımsal çeşitliliği, kültürel değerleri ve bu değerler üzerindeki tehditler ile mücadele yöntemleri ele alınıyor.

Katılımcılar yoga ve qigong gibi sporlarla güne başlıyor, ekosistem tanıma turlarıyla çevreyi keşfediyor. Seramik, ekoprint, çarpana, ekmek, sirke, sabun, tütsü, aromaterapi, doğal parfüm, karikatür, samba ritm, zeybek, tahta baskı, şiddetsizlik ve aktif umut gibi birçok atölye düzenleniyor. Ayrıca şiir atölyesi, kitap imza günleri ve edebiyat söyleşileri de sürüyor.

Festivalde çocuklar için özel bir sokak oluşturuldu ve gün boyu oyunlar ile atölye çalışmaları yapılıyor. Akşamları müzik konserlerinde katılımcılar keyifli anlar yaşıyor. Üç öğün yemek servisinin yapıldığı kamp alanında mutfak ise "sömürüsüz" anlayışla işletiliyor.

"KAZDAĞI EKOFESTİVALİ'NİN İLK GÜNÜ BUGÜN"

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, "En sonuncusunu 2019'da yaptığımız Kazdağı Ekofestivali'nin ilk günü bugün. Etkinliklerin ilk günü. Çok heyecanlıyız. 6 yıl olmuş biz ara vereli. Onun için çok heyecanlıyız. Bu sene de 6 sene sonra beraberiz tekrar. Ekofestival programımız sabah sporla başlıyor. Saat 8-9 civarında yoga var, qigong, tai chi var. Saat 10'dan 12'ye kadar çeşitli atölyeler var. Bu festivalle Türkiye çapında çağrıyla bir araya geliyoruz. Ekolojik yaşama önem veren, doğayı korumak isteyen yaşam savunucularına, doğa savunucularına, çevre savunucularına bir davet. Onları davet ediyoruz. Tabii yöre halkını da davet ediyoruz. Bölgemizdeki ekolojik yıkım projelerine dikkat çekmek, Kazdağı'na yönelik tehditlere dikkat çekmek en büyük amacımız ve ona karşı da sivil toplum örgütleri, yöre halkı olarak birlikte değerlerimizi nasıl koruruz. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı bu tehditlere karşı nasıl koruruz? Onları birlikte konuşmak. Yerel yöneticilerimiz de bizimle birlikte olacaklar. Yerel yönetimler olarak bölgenin doğasını koruma konusundaki sorumlulukları, görevleri konuşulacak onlarla beraber. Ortak nasıl hareket ederiz? Onları da onlarla birlikte konuşacağız" dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kazdağları'ndaki Olcay Çiftliği sahibi Mustafa Olcay ise ekolojik bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

