HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kebapçıdaki saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet, yaşamını yitirdi

Adana'da motosikletle geldikleri kebapçı dükkanına uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açan saldırganlardan birini etkisiz hale getirmeye çalışırken vurulan Samet Aksoy (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kebapçıdaki saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet, yaşamını yitirdi

Olay, 30 Temmuz’da saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen, yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri Kalaşnikof, diğeri ise tabancayla içeride yemek yiyen husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda E.Ç., H.S., K.E. ve B.Y. yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçmaya çalıştı.

SALDIRGANI DURDURMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Bu sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan Samet Aksoy, kaçan şüphelilerden birini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Aksoy ağır yaralandı. Şüpheliler motosikletle uzaklaştı. Kaçış anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Samet Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Aksoy'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Aksoy'un cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polisin, silahlı saldırıya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

Kebapçıdaki saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet, yaşamını yitirdi 1Kebapçıdaki saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet, yaşamını yitirdi 2Kebapçıdaki saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet, yaşamını yitirdi 3

Kebapçıdaki saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet, yaşamını yitirdi 4Kebapçıdaki saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet, yaşamını yitirdi 5Kebapçıdaki saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet, yaşamını yitirdi 6
Kebapçıdaki saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet, yaşamını yitirdi 7Kebapçıdaki saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet, yaşamını yitirdi 8Kebapçıdaki saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet, yaşamını yitirdi 9

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balkan Mahallesi’nde evden 28 ton çöp çıkarıldıBalkan Mahallesi’nde evden 28 ton çöp çıkarıldı
Beylikdüzü'nde motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada: 2 yaralıBeylikdüzü'nde motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
kebap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük tutuklandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın canlı yayında yaralandı!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın canlı yayında yaralandı!

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.