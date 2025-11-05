HABER

Kedi ile farenin dostluğu şaşırttı

Şanlıurfa’da cep telefonuyla kaydedilen ilginç bir görüntü, izleyenleri hayrete çevirdi.

Kedi ile farenin dostluğu şaşırttı

Şanlıurfa’da cep telefonuyla kaydedilen ilginç bir görüntü, izleyenleri hayrete çevirdi. Görüntülerde, bir kedi ile farenin birbirleriyle oyun oynadığı anlar yer alıyor.
Alışılmışın aksine kedinin fareye saldırmadığı, aksine onunla adeta oyun oynadığı anlar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntüyü çeken vatandaş, kedinin fareye zarar vermediğini, ikilinin bir süre birbirlerinin peşinden koştuktan sonra ayrıldığını belirtti.

Kedi ile farenin dostluğu şaşırttı 1

Sosyal medya kullanıcıları, "Kedi ile fare dost olmaz" sözünü boşa çıkaran bu görüntülere hayretle yorum yaptı. Görüntü kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa
