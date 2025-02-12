Kediler neden kuma tuvaletini yapar? Kumu tercih etmelerinin sebebi nedir?

Kediler gizemli canlılar olarak bilindiğinden nerde ne zaman ne yapacakları hiç belli olmamaktadır. Duyma yetileri epey keskin olan bu canlılar günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçirmektedir. Yavru kediler, yetişkin kedilere nazaran daha fazla enerji doludur. Kediler insanlara arkadaşlık etmenin yanı sıra büyük bir sevgi ile de bağlanırlar. Günümüzde birçok kişi evinde kedi bakmaktadır. Onların tuvalet ihtiyaçlarını gidermesi son derece önemli olduğundan çoğunlukla kedi kumu kullanılmaktadır.

Kedi kumu nedir?

Çeşitli içeriklere sahip olan, kedilerin ev ortamında daha rahat bir şekilde tuvaletlerini yapmalarını sağlayan ürün kedi kumu olarak ifade edilmektedir. Kedi kumları da kendi içerisinde farklı gruplara ayrılmaktadır. Kimi kumlar ince taneli formdayken kimileri ise kalın taneli formda olabilmektedir.

Bunun yanı sıra kedi kumları yaygın olarak kokulu bir forma sahiptir. Bazı insanlar kokusuz olan kumları tercih ederken bazıları ise Marsilya sabunu, lavanta, çiçek kokusu gibi farklı kokulu kumları tercih edebilmektedir.

Kedi kumu alırken en dikkat edilmesi gereken noktalardan biri toz oranıdır. Kediler tuvaletlerini yaptıktan sonra içgüdüsel olarak dışkısını ya da idrarını örtme eğiliminde bulunmaktadır. Bu eylemi yaparken çok fazla toz ortama yayıldığında kedinin sağlığı da tehlikeye girmektedir. Bu yüzden mümkün oldukça tozlu bir forma sahip olmayan kedi kumlarının kullanılması önerilmektedir.

Kediler neden kuma tuvaletini yapar?

Kedilerin doğaları gereği tıpkı insanlarda olduğu gibi tuvalet ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bunun için de kuma ya da toprağa ihtiyaçları vardır. Dışarıda olan kediler toprakları eşelerken evde olan ev kedileri ise kedi kumuna tuvaletlerini yaparlar. Kedilerin tuvaletleri geldiklerinde kuma yönelmesi tamamen içgüdüsel bir davranış olarak kabul edilmektedir.

Kediler bilindiği üzere en temiz hayvanlardan biridir. Birçok kediyi gün içerisinde kendini temizlerken görebiliriz. Temizliğe çok önem veren bu canlılar için kum tercihi de son derece önemlidir. Kumların yüksek oranda topaklanabilir bir özelliğe sahip olması gerekmektedir. Ayrıca kedi kumlarının düzenli aralıklarla gün içerisinde temizlenmesine de dikkat edilmelidir. Kediler temiz olmayan bir kedi kumuna tuvaletlerini yapmayı tercih etmeyecekleri için bu durum evde başka bir yere tuvaletlerini yapmalarına neden olabilir.

Kumu tercih etmelerinin sebebi nedir?

Kediler içgüdüsel olarak tuvaletlerini kum tarzı noktalara yapmayı daha uygun bulmaktadır. Bu durum genetik miras olarak ifade edilebileceği gibi yaradılışla da ilgilidir. Kediler doğduktan kısa bir süre sonra önsezileri ile hareket eder ve kuma yönelirler. Kedilere tuvalet eğitimi vermek son derece kolaydır. Onlar zaten içgüdüsel olarak tuvaletlerini nereye yapacaklarını iyi bilmektedir. Evcil beslenen kediler kedi kumunun yerinin sıklıkla değiştirilmesinden rahatsız olur. Kedi kumunu bir alana yerleştirirken mama ve su kabından uzak olmasına dikkat edilmelidir. Genel olarak kedilerin kumu tercih etmesinin altında yatan sebepler ise şöyledir: