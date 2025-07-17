Sevimlilikleri ile çılgınlıkları ile bazen tuhaf bazen bilge tavırları ile dikkat çeken kediler kendine has tavırlara ve özelliklere sahiptir. Birçok türü olan kediler vücut yapıları ile dikkat çekmektedirler. Hayvan davranışlarını araştıran bilim insanları kediler ile ilgili birçok özelliğin nedenini açıklayabilmişken kedilerin bazı huyları ve davranışları hala araştırılmaktadır. Kediler ile ilgili en merak edilen konulardan biri de dillerinin şeklidir. Kedilerin dillerinde yer alan pürüzlerin ne işe yaradığı, neden olduğu ve her kedi türünde bulunup bulunmadığı kediler ile ilgili merak edilen durumlar arasında yer almaktadır.

Kedilerin dilleri neden pürüzlüdür?

Kedilerin dilleri geriye doğru kavisli, sert ve dikensi yapıda olan "filiform papiller" barındıran bir yapıdadır. Bu yapı ile pürüzlü bir görünüm kazanan kedilerin dilleri, tüylerini bir nevi tımar etme görevi görmektedir. Bir tarak gibi dillerini kullanan kediler, dillerinin bu pürüzlü yapılarını avladıkları hayvanların etlerini kemiklerinden ustaca ayırma konusunda kullanmaktadır.

Hem avlanma özelliği bulunan ve tek başına avlanan hem de diğer yırtıcı canlıların avı olabilecek kadar küçük olan kediler diğer yırtıcıların dikkatini çekmemek zorundadır. Bu nedenle de tüylerini tımarlamak zorundadırlar. Çünkü tüylerinin tımarlı olması olabilecek en az seviyede koku yaymalarını sağlar. Böylece dikkat çekmezler. Tüylerini tımarlayabilmelerini sağlayan pürüzlü dil yapıları, bu nedenle kediler için hayati bir önem taşımaktadır.

Pürüzlü yapıdaki dilleri ile kediler sadece kendilerini yalamazlar. Birlikte yaşadıkları diğer canlıları da yalayan ev kedileri birlikte yaşadıkları canlılar ile olan bağlarını güçlendirmek için de bu hareketi yaparlar. Anne olan kediler belli bir yaşa gelene kadar bebeklerini de yalarlar. Bu şekilde onları da tımar ederek fazla koku yaymalarına engel olmaya, bu sayede de onları korumaya çalışırlar. Tımar etme eylemi aynı zamanda koku paylaşımı için de kedilerin yaptığı bir harekettir. Bebek kedilerle bağ kuran anne kediler belirli bir yaşa kadar onları yalayarak tımar ederler.

Dilleri ile vücutlarına tımarlama işlemi yapan kediler bu işlem sırasında ayrıca endorfin salgılaması da yaparlar. Bu yüzden tımarlama işlemi ile mutluluk hissi alırlar. Pürüzlü dilleri ile tüylerini tımarlama sırasında kediler çok keyifli olurlar. Birlikte yaşadıkları insanları yalama nedenlerinin de onlara mutluluk enerjisi vermek istediği kabul edilir. Her ne kadar böyle bilinse de bu bilginin doğruluğu hakkında net bir bilgi de bulunmamaktadır.

Kedilerin pürüzlü dil yapıları et parçalamak için, kemik sıyırmak için, tüylerinin bakımın yapmak için, avlanırken avladıkları canlıların derilerini ve kemiklerini iyice temizlemek için, kendi bedenlerinde enfekte olmuş veya yara oluşmuş bölgelere bakım yapmak ve iyileşmeyi desteklemek için faydalı ve çok gereklidir.

Kedilerin dillerinin pürüzlü yüzeyi ayrıca kedilerin vücut sıcaklıklarını düzenlemelerine de yardımcı olmaktadır. Terleme durumları çok az olduğu için kediler sıcak havalarda ağızlarını açarlar ve nefes alıp vererek dillerini bir süre dışarıda tutarlar. Bu durum da vücutlarında bir miktar ısı kaybı olmasına neden olmaktadır.

Özel dil yapısına sahip olan kedilerin dillerinin pürüzlü yapıda olması, gereksinimleri ve doğal davranışları üzerinde etkili bir durumdur. Avlanma durumunda avladıkları hayvanlarını etlerini ve kemiklerini ayırırken dilleri kirlenen kedilerin dillerinde yer alan papillalar bu noktada çok önemlidir. Çünkü papillalar kirlenen dilleri temizleme özelliğine sahiptir.