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Kediye çarpmamak için manevra yapınca takla attı

Nevşehir’de bir sürücü seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca takla attı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kediye çarpmamak için manevra yapınca takla attı
Begüm Özkaynak

Kaza akşam saatlerinde Nevşehir Ürgüp karayolu, Ortahisar kasabası yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 50 UK 509 plakalı fiat marka otomobil sürücüsü G.G. seyir halindeyken bir anda önüne kedi çıktı. Kediye çarpmamak için manevra ve ani firen yapınca otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bankete devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaza
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