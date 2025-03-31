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  4. Kediyi kıskanan köpek, mamayı alıp kaçtı

Kediyi kıskanan köpek, mamayı alıp kaçtı

31.03.2025 11:37
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31.03.2025 11:37
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Bursa'da bir köpeğin kediyi kıskanıp dolu mama kabını alarak karşı kaldırıma geçtiği anlar gülümsetti.

İznik ilçesinde petshop işletmecisi Burak Oruç, sabah dükkanın önünde sokak hayvanları için koyduğu kabı göremeyince güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde her sabah dükkanını açarken beslediği kedi ve köpeklerin bir birine saldırmadan tartıştığını, bir köpeğin ise kediyi kıskanıp, dolu mama kabını alarak karşıya geçtiğini gördü. Yüzleri gülümseten görüntü sonrasında, işletme sahibi kapının önüne yeni bir mama kabı koydu.

İşletmeci Burak Oruç, "Yıllardır sokak hayvanlarını besliyoruz. Ancak böyle bir durumu görmek oldukça ilginçti. Köpeğin, kedinin mamasını alıp taşımasını izlerken çok şaşırdım" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kedi köpek
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