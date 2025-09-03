HABER

Kefir tansiyonu yükseltir mi? Kefirin tansiyona etkisi

Keçi, inek, koyun gibi hayvanlarının sütünden ya da şekerli sudan fermente edilerek üretilen bir içecek olan kefir, insan sağlığı için oldukça faydalı kabul edilmektedir. Ayrana benzer bir görüntüye sahip olan kefir içerdiği probiyotikler ile yoğurttan daha farklı bileşenlere sahiptir.

Ferhan Petek

Bir bardak kefirin içinde 9 gram protein, 11 gram şeker, 2 gram kadar yağ, 100 kalori bulunmaktadır. Besin değeri oldukça yüksek olan kefir, iyi bakteriler ve kalsiyum ile birlikte probiyotikler içermesi ile hem kemik sağlığı hem de sindirim sistemi için son derece faydalı bir içecektir. Birçok besin maddesi içeren kefir bağırsak sağlığını, bağışıklık sistemini, sindirim sistemini destekleyici özelliğe sahiptir. Ayrıca anti bakteriyel özelliği ile de iltihap önleyici olduğu bilinmektedir. Kalp sağlığını destekleyen, kötü kolesterol seviyesini düşüren kefir, her ne kadar çok faydalı olsa da bazı kişiler için çeşitli riskler taşıyabilmektedir.

Kefir tansiyonu yükseltir mi?

Kefir içeceğinde yer alan probiyotikler kolesterol seviyesini dengeler ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Kan basıncını düzenleme özelliği de bulunan kefir bu özellikleri ile inme ve kalp krizi gibi sorunların önlenmesi konusunda da yardımcı olmaktadır.

Her ne kadar çok yararlı olsa da ve besin değerlerinin yüksekliği ile bilinse de bazı zararları da dokunabilen kefirin en bilinen birkaç olumsuz etkisi şu şekildedir:

  • Laktoz intoleransı ana maddesinin süt olmasından kaynaklı olarak oluşabilir. Kişilerin eğer laktoz duyarlılığı varsa fazla kefir tüketilmesi bazı olumsuz durumlara neden olabilmektedir.
  • Sütten yapılan kefir sütün içinde yer alan şeker oranı yüzünden diyabet hastaları başta gelmek üzere zararlı olabilir. Ayrıca şeker nedeni ile kilo aldırma özelliği ile de öne çıkabilmektedir.
  • Alerjik reaksiyonları bulunan kişilerde kefirin sık tüketimine bağlı olarak ishal görülebilir.
  • Ekşimsi tadı ile kefir kişilerde mide hassasiyetine neden olabilmektedir.
  • Bağırsak çalıştırıcı etkisi ile bilinse de kefir aşırı tüketildiği zaman kabızlık sorununa da yol açabilir.

Kefirin tansiyona etkisi nedir?

Ara öğünlerde tüketilmesi önerilen kefir, laktoz alerjisi olanlar için laktozsuz olarak da üretilebilmektedir. Dolu mide üzerine tüketilmesi tavsiye edilmez çünkü bu durum bazı mide sorunlarına ve sindirim problemlerine yol açabilmektedir. Aktif bakteriler ve maya içerdiği için bazı yan etkileri de olabilen kefir çok sağlıklı bir içecek görülse de düzenli tüketilecekse mutlaka doktora danışılması gereken bir içecektir.

Kan basıncı üzerinde de etkili olan kefir, bu özelliği ile kalp sağlığını destekler ve kan şekeri seviyelerini düşürebilir. Seviyenin düşmesi ile tansiyon sorunları meydana gelebilmektedir. Tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gereken kefir içeceği, kan şekeri düşürme etkisi nedeni ile tansiyon konusunda bazı sağlık sorunları yaşayabilirler.

Kefir içeceği kan basıncını düzenleyici bir etkiye sahip olarak bilinir. Ancak bazı kişilerde bu durum alerjik reaksiyonlara ya da farklı başka sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Yiyeceklerin ve içeceklerin etkisi kişiden kişiye farklılık gösteren bünyelerde farklılık gösterebildiği için birçok besin gibi kefirin düzenli kullanımından önce de mutlaka doktora danışılması gerekir.

İnsan sağlığı için çok faydalı olarak kabul edilen probiyotikler kötü kolesterolü düşürür. Ayrıca kan basıncını düşürücü etkisi de vardır. Kefir probiyotik açısından oldukça zengindir. Bu özelliği ile de tansiyon üzerinde olumsuz etkisi olabilir.

Her gün kefir içmek kemik sağlığından kalp sağlığına son derece faydalı olarak bilinir ancak içeriğinde yer alan probiyotikler kan şekerini tüketici etkiye sahip olduğu için fazla miktarlarda tüketilmesi tansiyonu düşürerek kişilerde bazı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

