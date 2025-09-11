Kehanetin böylesi: iPhone Air'ın adını 14 yıl önceden bildi! "Duyuyordum da inanmıyordum..."

Apple’ın 9 Eylül 2025’te tanıttığı iPhone Air, tasarımı ve özellikleriyle gündem oldu. Cihazın teknik detayları kadar fiyatı da konuşulmaya başlandı. Ancak son olarak iPhone Air ile ilgili yıllar öncesine uzanan şaşırtıcı bir iz dikkat çekti; hem de Ekşi Sözlük’te…

2011'DE ADINA BAŞLIK AÇMIŞ!

iPhone Air'ın özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla ilgili olumlu veya olumsuz tartışmalar sürerken, Ekşi Sözlük'te dikkat çeken bir detay yakalandı. Sözlükte iPhone Air başlığının 2011'de açıldığı fark edildi. Yani bundan yaklaşık 14 yıl kadar önce...

Oysa ki iPhone Air 9 Eylül 2025 Salı günü tanıtıldı.

"KUŞLAR SÖYLEDİ"

iPhone Air başlığına girilen ilk entry 29 Ağustos 2011 tarihine girilmişti ve şunlar yazıyordu:

"Şimdi bir teori ancak gene de, yeni çıkacak olan iphone için* bu ismi kullanma şansları varmış. walla bak, kuşlar söyledi."

BAZI YAZARLAR DA FARK ETTİ

iPhone Air için başlığın 2011 yılında açılması ve ilk entry'nin bu tarihte girilmesi, 9 Eylül 2025'te iPhone Air'ın resmi olarak tanıtımdan sonra bazı sözlük yazarların da gözünden kaçmadı.

Yazarlardan biri konuyla ilgili olarak iPhone Air başlığına girdiği entry'de şu ifadelere yer verdi:

"9 eylül 2025 tarihinde tanıtılan ancak başlığı sözlükte 14 yıl önce açılan cihaz.*"

"DUYUYORDUM DA İNANMIYORDUM..."

Bir başka yazarın entry'sinde ise konuyla ilgili olarak "Adam 2011’de ekşi’de başlığını açmış, apple çalışanlarının ekşisözlük’ten ilham aldıklarını duyuyordum da inanmıyordum, işte ispat. Kimse yok öyle bir şey diyemez artık." ifadelerini kullandı.

Olay muhtemelen bir tahmin ya da 2011 yılındaki güncel söylentilerden yola çıkarak girilmiş bir 'başlık parselleme'den ibaret. Kesin olarak bir şey söylemek pek mümkün olmasa da bu durum yine de dikkat çekici ve 'bir tür kehanet' olarak değerlendirmeye değer.