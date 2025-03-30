HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'ye ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'ye ziyaret

30.03.2025 14:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gitti. Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu isimlerle görüştü. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'ye ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Burada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu Osman Kavala, Can Atalay, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ile görüştü.

'HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRMELERİNİ DİLERİM'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Öncelikle Türkiye'deki bütün yurttaşlarımın Ramazan Bayramını kuluyorum. Huzurlu aileleriyle güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bayramın birinci günü Silivri'de bulunan CHP'li dostlarımla belediye başkanlarımızla görüştük. Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala, Can Atalay, Şükrü Genç, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Ümit Özdağ ile görüştüm. Genel Başkana durumunu sorduğumda yazısı savcılıkta bekliyor.Bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulduğu taktirde de kendisinin bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği yönünde düşüncesini ifade etti. Onu da ben dillendireceğime söz verdim. Buradan bütün yurttaşlarıma çağrıda bulunmak isterim. Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok. Biz gelecek güzel günleri inşaa etmek için yola çıkan kişileriz. Biz bu gelecek güzel günleri sadece kendimiz için değil evlatlarımız için Türkiyemiz için bölgemiz için yapmak zorundayız" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından gazetecilerle de bayramlaşarak Silivri'den ayrıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Traktör ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 3 yaralıTraktör ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı
Gelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi bulduGelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi buldu
Anahtar Kelimeler:
Silivri Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkler yurt dışında en çok o iki ülkeden konut alıyor!

Türkler yurt dışında en çok o iki ülkeden konut alıyor!

Mısır'da reklamda oynadı! Kazandığı para ağızları açık bıraktı

Mısır'da reklamda oynadı! Kazandığı para ağızları açık bıraktı

Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Gelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi buldu

Gelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi buldu

Kağıthane'de kanlı pusu! Otomatik silahlarla ateş ettiler

Kağıthane'de kanlı pusu! Otomatik silahlarla ateş ettiler

Annesinin yasak aşkı için babasını öldürdü! Cesedini parçalara ayırdı, atını yaktı

Annesinin yasak aşkı için babasını öldürdü! Cesedini parçalara ayırdı, atını yaktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.