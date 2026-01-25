Kemaliye’de yaban hayvanları için yemleme faaliyeti gerçekleştirildi

Çalışmaya Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Erdem Atmaca ve yaban hayatına duyarlı vatandaşlar katıldı. İlçenin yüksek kesimleri ve yaban hayvanlarının sıkça görüldüğü alanlarda yapılan yemleme ile hayvanların zorlu kış şartlarında beslenmelerine destek sağlandı.

Kaymakam Arıkan, kış şartları devam ettiği sürece yaban hayatına yönelik destekleyici faaliyetlerin süreceğini belirterek, "Doğal yaşamın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu zorlu günlerde yaban hayvanlarımızı yalnız bırakmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Atmaca da Kemaliye’nin tarihi ve kültürel kimliği kadar doğaya olan duyarlılığıyla da öne çıktığını vurgulayarak, "Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarımız için yemleme çalışması yaptık. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bu tür çalışmalara devam edilmesinin hem hayvanların hayatta kalmasına katkı sunduğunu hem de ekosistemin dengesinin korunmasına destek olduğunu bildirdi.

