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Kendi kazdığı kanalizasyon çukuruna girdi, bir daha çıkamadı! Kırşehir'de işçinin acı ölümü

Kırşehir'de, kazdığı kanalizasyon çukuruna bağlantı yapmak için giren işçi Ramazan Atalay (53), üzerine toprak yığılması sonucu hayatını kaybetti.

Kendi kazdığı kanalizasyon çukuruna girdi, bir daha çıkamadı! Kırşehir'de işçinin acı ölümü
Begüm Özkaynak

Olay, saat 16.00 sıralarında Akpınar ilçesinde meydana geldi. Akpınar Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Ramazan Atalay, kanalizasyon çukuru kazdı. Bağlantı yapmak için çukura giren Atalay'ın üzerine toprak yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atalay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ramazan Atalay'ın cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna gönderildi.

Ramazan Atalay'ın 25 yıldır Akpınar Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Kırşehir
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