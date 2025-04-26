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Kendi sürdüğü motosikletten düşen sürücü yaralandı

Eskişehir’de gidon hakimiyetini kaybedip kendi sürdüğü motosikletten düşerek yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Arifiye Mahallesi Belediye Sokak üzerinde meydana geldi.

Kendi sürdüğü motosikletten düşen sürücü yaralandı
Çiğdem Sevinç

Eskişehir’de gidon hakimiyetini kaybedip kendi sürdüğü motosikletten düşerek yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kendi sürdüğü motosikletten düşen sürücü yaralandı

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Arifiye Mahallesi Belediye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile seyir halinde olan E.N.N. isimli şahıs, yolun ortasına çekilen zincire takılıp gidon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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