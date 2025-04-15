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Kendisinden haber alınamayan şahsın uyuduğu ortaya çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi, ekipleri harekete geçirdi. Balkondan eve giren itfaiye ekipleri, şahsın evde uyuduğunu tespit etti.

Kendisinden haber alınamayan şahsın uyuduğu ortaya çıktı

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2066 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gündür işe gitmediğini öğrendikleri N.S.’den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polislerin olay yerine gelmesinin ardından balkondan eve girdi. Eve girdiklerinde N.S. isimli şahsın evde olduğunu ve uyuduğunu tespit etti. Bir anda karşısında ekipleri gören N.S. şaşkınlığını gizleyemezken, arkadaşları ise sağlığının yerinde olduğunu öğrenince derin nefes aldı.

N.S.’yi ziyaret etmek için iş yerine gittiklerini ve 2 gündür işe gelmediğini öğrendiklerini ifade eden arkadaşları, kendisine ulaşamayınca evine geldiklerini söyledi. Kapıyı ve telefonları açan olmayınca hayatından şüphe ettikleri arkadaşları için ihbarda bulunduklarını belirten arkadaşları, "Yanına gelmiştik. Arkadaşıyız. İş yerine gittik. İki gündür işe gelmemiş. Telefonu da kapalıydı. Evine geldik ulaşamadık. Onun uyuduğu ortaya çıktı çok şükür" dedi.

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Aydın
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