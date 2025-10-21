HABER

Kenevir eken sanıklara 3 yıl 9 ay ceza

Kayseri’de uyuşturucu madde elde etmek için kenevir eken iki sanık Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti daha önce sabıkası olmayan sanıkların 3 yıl 9 ay hapis cezası ve 50’şer bin TL para cezasına hükmederek, tahliyelerine karar verdi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi’nde uyuşturucu madde elde etmek için kenevir ekmek suçlamasıyla yargılanan H.U. ve İ.K., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 100 gündür tutuklu bulunan sanıklardan H.U., en küçüğü 5 aylık olan 4 çocuk babası olduğunu belirterek, "Islah oldum, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Çocuklarım için tahliyemi istiyorum" dedi.

"HAYATA YENİ ATILACAĞIM. ÇOK PİŞMANIM"

İ.K. ise savunmasında yaşının çok küçük olduğunu belirterek, "Hayata yeni atılacağım. Çok pişmanın cezamı çektim, aklımı başıma aldım. Affımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti daha önce sabıkası olmayan sanıkların 3 yıl 9 ay hapis cezası ve 50’şer bin TL para cezasına hükmederek, tahliyelerine karar verdi.

Kaynak: İHA

