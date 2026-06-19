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Kepçe doğalgaz hattına zarar verdi: Facianı eşiğinden dönüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde su arıtma tesisinde çalışma yapan bir kepçe operatörü, kazı sırasında doğalgaz hattına zarar verdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken facianın eşiğinden dönüldü.

Kepçe doğalgaz hattına zarar verdi: Facianı eşiğinden dönüldü

Olay, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde, yeni yapılan çevre atık tesisi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kazı çalışması yapan kepçe operatörü, çalışma esnasında yer altından geçen doğalgaz boru hattına zarar verdi.

KEPÇE OPERATÖRÜ DOĞAL GAZ BORUSUNU DELDİ

Büyük gürültüyle patlayan hat nedeniyle gaz çevreye yayılmaya başladı. Patlamanın etkisiyle büyük korku yaşayan operatör, kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar ve çalışanlar hızlı şekilde tedbir aldı. Yangın ve patlamanın önüne geçebilmek için çevredeki fabrika giriş çıkışları kapatıldı, bölge güvenlik çemberine alındı.

OLAY YERİNE AFAD, ,İTFAİYE VE DOĞAL GAZ EKİPLERİ GELDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve Palmet Enerji bünyesindeki İZGAZ ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, hattaki gaz akışının kesilmesi için çalışma başlatıldı. Vanaların kapatılmasının ardından boru içerisindeki gazın kontrollü şekilde boşalması beklendi. AFAD ve ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Fabrikalar bölgesinde meydana gelen olayın daha büyük bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alınmasıyla çevrede derin nefes alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli doğal gaz
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