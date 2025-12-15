Kepez’de berberler denetlendi

Kepez Belediyesi, vatandaşların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli iş yerlerinde düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Bir yandan iş yerlerinde sağlık ve hijyen kontrolleri yapan belediye ekipleri, bir yandan da kaldırım ve trafik güvenliği ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi’nde faaliyet gösteren yabancı uyruklu berber iş yerlerinde de denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında iş yerlerinin "Açma ve Çalışma Ruhsatı" ile hijyen şartlarına uygunluğu kontrol edildi. Zabıta ekipleri, bazı işyerlerinin çalışma ruhsatlarını ibraz edemediğini ve hijyen kurallarına uymadığını tespit etti. Tespit edilen eksiklikler sonrası tutanak düzenlenerek cezai işlem uygulandı. Ayrıca, Kepez Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’ne bağlı İlan ve Reklam Servisi ekipleri de iş yerlerinin beyanlarını kontrol ederek denetim sürecine destek verdi.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ilçenin dört bir yanında vatandaşların sağlığı ve güvenliği için denetimlerini düzenli olarak sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır