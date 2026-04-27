Kerkük'te katliam gibi kaza! Kamyon 38 aracı ezdi: 7 ölü 23 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde, bir tır Süleymaniye Karayolu'nda ilerleyen araçların arasına daldı.

7 KİŞİ ÖLDÜ

Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, freni arızalanan bir tırın neden olduğu ve 38 aracın karıştığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 23 kişinin yaralandığını aktardı.

1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyuran Vali Ağa, ağır yaralıların tedavisinin de Türkiye'de yapılacağını söyledi.

UZUN ARAÇLAR İÇİN SAAT DÜZENLEMESİ YAPILDI

Ağa, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişinin yasaklandığını da açıkladı.

KORKUNÇ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan katliam gibi kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun hızla geldiği ve önüne aldığı araçları ezdiği görüldü.

