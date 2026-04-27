HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kerkük'te katliam gibi kaza! Kamyon 38 aracı ezdi: 7 ölü 23 yaralı

İçerik devam ediyor

Kerkük'te katliam gibi bir kaza yaşandı. Freni boşalan kamyon 38 aracı adeta biçti. Kazada 7 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, bir tır Süleymaniye Karayolu'nda ilerleyen araçların arasına daldı.

7 KİŞİ ÖLDÜ

Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, freni arızalanan bir tırın neden olduğu ve 38 aracın karıştığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 23 kişinin yaralandığını aktardı.

1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyuran Vali Ağa, ağır yaralıların tedavisinin de Türkiye'de yapılacağını söyledi.

UZUN ARAÇLAR İÇİN SAAT DÜZENLEMESİ YAPILDI

Ağa, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişinin yasaklandığını da açıkladı.

KORKUNÇ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan katliam gibi kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun hızla geldiği ve önüne aldığı araçları ezdiği görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Irak Kerkük kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.