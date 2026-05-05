Keşan'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.E.K (17) yönetimindeki motosiklet ve İ.A. (28) yönetimindeki motosiklet, Aşağı Zaferiye Mahallesi Akasya Sokak kesişimine geldiklerinde kafa kafaya çapıştı.

Savrulan motosikletlerden düşen sürücüler İ.A. ve H.E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA