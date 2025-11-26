HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Keserle yaralamaya 10 yıl 10 ay hapis

Samsun’da akrabasını keserle yaralayan şahıs, yargılandığı davada 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Keserle yaralamaya 10 yıl 10 ay hapis

Olay, 2023 yılı Ekim ayında Canik ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan M. (23) çıkan tartışmada uzaktan akrabası olan Oğulcan K.’yi (27) keserle kafasından yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. İlk aşamada elektronik kelepçe ile ev hapsi uygulanan Gökhan M. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama sürecinde ev hapsi kaldırılan ve tutuksuz yargılanan Gökhan M., karar duruşmasında tekrar hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sanığı 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Duruşma sonrası Gökhan M., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Powerbank'leri aratmayan telefonlar geliyorPowerbank'leri aratmayan telefonlar geliyor

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Turizm amaçlı konutlar için yeni adım: Artık yapamayacaklar

Turizm amaçlı konutlar için yeni adım: Artık yapamayacaklar

Dev bankadan asgari ücret tahmini! Milyonlar nefesini tuttu

Dev bankadan asgari ücret tahmini! Milyonlar nefesini tuttu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.