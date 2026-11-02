KGK 6. Küresel Medya Buluşması Alanya’da başlıyor! Fatih Terim de katılacak

88 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinde temsilcileri bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), ulusal ve uluslararası medya dünyasını bir araya getiren dev bir organizasyona daha imza atacak. Konsey bünyesinde bulunan Yaygın, Yerel, Dış ve Dijital Medya meclislerinin üyeleri, il temsilcileri ve ülke temsilcilerinin de katılacağı Alanya’daki dev organizasyon, meclis toplantıları, atölye çalışmaları, medya çalıştayları ve şiddetle mücadele sempozyumundan sonra son gün düzenlenecek olan küresel başarı ödülleri töreni ile sona erecek.

ÖNEMLİ KONUKLAR

Küresel Buluşma kapsamında yapılacak Küresel Başarı Ödülleri törenine her yıl olduğu gibi yerli ve yabancı siyaset ve devlet insanları, spor, bilim, sanat ve kültür insanları ile medya mensuplarından oluşan önemli onur konukları katılacak. İlki geçen yıl İsmail Gaspıralı Akademisi Vakfı ile ortaklaşa verilen İsmail Gaspıralı Hizmet Ödülü, törene katılımı halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a takdim edilecek.

DİPLOMASİ ÖDÜLÜ OSMANİ’YE

Bu yıl Küresel Diplomasi Ödülü ülkesi adına ve Türkiye ile ilişkiler açısından yaptığı başarılı çalışmalara izafeten Kosova’nın önceki devlet başkanı Türk dostu Vjosa Osmani’ye takdim edilecek. Küresel Dostluk Ödülü ise Kosova Başbakan Yardımcısı Türk kökenli Fikrim Damka’ya sunulacak.

SPOR ÖDÜLÜ FATİH TERİM’E

Bu yıl Küresel Spor Ödülü uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ülkemizi ve tüm Türk toplumlarını gururlandıran, Türk futbolunun “imparator”u Fatih Terim’e takdim edilecek. Ünlü futbol adamı Terim, 9 Kasım akşamı Lonicera World Otel’de yapılacak törene katılarak ödülünü alacak.

DİĞER ÖDÜLLER

Küresel Gazetecilik Ödülü, İsrail’in Gazze’deki soykırımını gündemde tutan yayıncılığıyla önemli bir işlevi yerine getiren Gazzete’nin yayıncısı Hayrunnisa Çiçek’e, Küresel Marka Ödülü, uluslararası uçuş ağıyla bölgeselden globala yükselen havayolu şirketi Corendon adına Yıldıray Karaer’e, Küresel İnovasyon Ödülü, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlattığı kapsül otelciliği Avrupa’da Litvanya ve Estonya ile Asya’da Malezya’ya taşıyan Keepler firması adına Ömer Alaeddinoğlu’na, Küresel Medya Ödülü TRT AVAZ adına Yücel Kılıçkaya’ya, Küresel Sanat Ödülü uluslararası alanda tanınan Kırgız sanatçı Roza Amanova’ya, Küresel Bilim Ödülü uluslararası başarıyla bilinen Kazak bilim insanı Sultanhan Zhussip’e, Merhum Gazeteci Veli Altınkaya Özel Ödülü duayen gazeteci yazar Yavuz Donat’a ve meslekte 50 yılını dolduran kıdemli gazetecilere de meslek onur ödülleri takdim edilecek.

MEDYA ÇALIŞTAYI

Bu yıl "Tarih, Doğa, Medya, Diyalog" temasıyla Eftelia Marin Resort Otel’de yapılacak buluşma, önemli çalıştay ve sempozyum etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Programa göre, 6 Kasım’da konukların gelmeye başlamasından sonra 7 Kasım Cumartesi günü konuklar için Alanya gezisi düzenlenecek. Alanya’nın tarihi ve turistik potansiyelinin tanıtılacağı şehir gezisi, İskele’de Kızılkule önünde son bulacak. 8 Kasım’da ise medya konulu çalıştay yapılacak. KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın koordine ettiği Medya Çalıştayı’nda, yapay zeka, dijital dönüşüm, sosyal medya, SEO uygulamaları, mesleki formasyon ile evrensel gazetecilik ve medya hukuku konularında sunumlar ve konuşmalar yapılacak.

ŞİDDET SEMPEZYOMU

9 Kasım Pazartesi günü ise Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) işbirliğiyle düzenlecek sempozyumda, “Şiddet Önleme Modeli Olarak Sosyal Arabuluculuk ve Şiddetin Medya Kullanımı” konusunda bildiriler ve sunumlar gerçekleştirilecek. Aynı anda sosyal arabuluculuk projesinin tanıtımı ve sosyal arabuluculuk şubelerinin toplu açılışı da yapılacak. Aynı akşam yapılacak ödül töreni ve gala yemeği ile buluşma sona erecek.

DİM: ORTAK SES VERECEĞİZ

Buluşma öncesinde bir açılama yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türk medyası için tarihi bir buluşmaya daha imza atmaktan onur duyduklarını belirterek şu görüşlere yer verdi:

“6’ncı Küresel Medya Buluşmamızda 32 ülkeden 350’ye yakın gazeteciyi Alanya’da ağırlıyoruz. Amacımız sadece mesleki gündem değil, insanlığın ortak derdi olan şiddete karşı medyanın sorumluluğunu da konuşmak. Çalıştayda mesleğin sorunlarını, sempozyumda şiddetle mücadeleyi, ödül töreninde ise başarıyı ve dayanışmayı öne çıkaracağız. Ortak deklarasyon ile Alanya’dan dünyaya sesleneceğiz. Basın özgürlüğünün, doğru haberciliğin ve barışın yanındayız; şiddetin, nefretin ve dezenformasyonun karşısındayız diyeceğiz.”