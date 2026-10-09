KGK sergisi Yunus Emre Londra merkezinde açıldı

Osmanlı döneminde İngiltere’de gerçekleştirilen sergilerin ardından yaklaşık 175 yıl sonra Londra’da açılan ilk Türk sergisi olma özelliğini taşıyan sergi, 1 Ekim’deki törenin ardından Yunus Emre Enstitüsü Londra merkezine taşındı. KGK’nin uluslararası ölçekte düzenlediği Küresel Ödüller Töreni ve Sergisi’nin ikincisi Londra’da gerçekleştirildi. Program kapsamında hazırlanan sergi, ilk kez Arundel House’da davetlilerin ziyaretine açıldı.

“Dostluğa Açılan Sayfalar – Belgelerden Hayata Türk-İngiliz İlişkileri” sergisinin açılışını Türkiye’nin Londra Büyükelçisi O. Koray Ertaş, Londra Başkonsolosu Doç. Dr. Hasan Ulusoy, KKTC Londra Büyükelçisi Aysan Mullahasan, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz birlikte yaptı.

TARİHİ BELGELER

Prof. Dr. Osman Kubilay Gül’ün arşivinden seçilen eserlerden oluşan ve Dr. Özgenur Reyhan Güler’in küratörlüğünde hazırlanan sergi, Türk-İngiliz ilişkilerinin diplomasi, basın ve toplumsal hafıza eksenindeki tarihsel yolculuğunu anlatıyor.

Türk ve İngiliz arşiv belgeleri ile gazete kupürlerinin yer aldığı sergide, iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişine ışık tutan tarihî belgeler ziyaretçilere sunuluyor.

FARKLI ŞEHİRLERDE AÇILACAK

Yunus Emre Enstitüsü Londra Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, sergide yer alan belgelerin tarihî değerine dikkat çekerek serginin İngiltere’nin farklı şehirlerinde de gösterilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Dr. Mehmet Karakuş şöyle konuştu:

“Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bu belgeler gerçekten çok değerli. Bunlar tarihî belgeler ve bir kısmına ulaşmak, onları görmek bugün artık mümkün değil. Bu belgelerin bazıları gerçekten çok eski. 175 yıl öncesine ait belgeler var. Bu nedenle bu belgelerin farklı şehirlerdeki Türk toplumuna ve İngiliz toplumuna gösterilmesi büyük önem taşıyor.

Bu açıdan, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin böyle önemli bir organizasyon yapmasını gerçekten takdir ediyorum. Kendilerini bu hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bildiğiniz gibi, ilişkilerimiz son yıllarda Türk-İngiliz ilişkilerinin en iyi dönemlerini gösteriyor. Bu bağlamda, bu serginin İngiltere’de farklı yerlerde gösterilmesinin aramızdaki kültürel ve diplomatik ilişkilere önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Sergiyi gördük ve gerçekten çok kıymetli bulduk. Umarım bu sergi İngiltere’nin diğer bölgelerinde de sergilenir ve daha geniş kitlelere ulaşır.”

BİR HAFTA AÇIK

Eserler bir hafta daha Yunus Emre Enstitüsü Londra’da sergilenecek. Büyük ilgi gören sergi, Manchester, Liverpool, Newcastle ve Edinburgh gibi diğer şehirlerde de gösterilmesi için hazırlıklara başlandı.

SERGİNİN KÜNYESİ

Yer: Yunus Emre Enstitüsü Londra Merkezi

Adres: 10 Maple Street, Fitzrovia, London W1T 5HA

Ziyaret: Pazartesi–Cuma, 10.00–18.00