Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, vefatının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi, evli ve 4 çocuk babası olan Ramazan Kula(72) akciger rahatsızlığı nedeniyle tedavisi sürerken geçtiğimiz gün vefat etti. Kula için Bağtepe Köyü Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Kaya’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Ramazan Kula, dualarla toprağa verildi. Törene Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Hasan Boz, askeri yetkililer ile Kula ailesinin yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı Kula’nın helallik alınması ve kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

