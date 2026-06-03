Kılıçdaroğlu CHP'li belediyeler için harekete geçti! Hepsi denetlenecek

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilimli süreç devam ediyor. Özgür Özel cephesi ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesi her gün yeni hamleler gerçekleştiriyor.

KILIÇDAROĞLU HAREKTE GEÇTİ

Partinin başına geri dönen Kılıçdaroğlu, parti binasında yapılan bayramlaşma konuşmasında FETÖ ve yolsuzluk vurgusu yaparak arınacaklarını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili olarak harekete geçtiği öğrenildi.

BELEDİYELER DENETLENECEK

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP'de Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulacak ve belediyeler denetlenecek.

"KAZAYI OLMADAN ÖNCE ÖNLEMEK LAZIM"

Denetim mekanizmasında yerel yönetimler ve hukuk konusunda uzmanlar yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Amaç, bir soruşturma ya da kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil; riskleri önceden tespit edip gerekli tedbirleri almak.

Konuyla ilgili olarak konuşan CHP kaynakları, "Kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım" ifadelerine yer verdi.