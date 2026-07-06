Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına tepki: "CHP'yi ben yönetiyorum"

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası partiye ikiye bölünmüş durumda. Özgür Özel cephesi ile Kemal Kılıçdaroğlu cephesi neredeyse her kulvarda karşı karşıya gelirken, son olarak il başkanlıklarında yapılan değişiklikler parti gündeminin üst sıralarına çıktı.

Adana ve İzmir gibi illerdeki atamaların ardından belediye başkanlarının 'Fikrimiz alınmadı, doğru değil' çıkışı genel merkezde rahatsızlığa neden oldu.

"ONLARIN GÖREVİ VATANDAŞA HİZMET, PARTİYİ YÖNETMEK DEĞİL"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, mahkeme kararı ile CHP'nin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma tepkili. Kılıçdaroğlu'nun konu özelinde gelen eleştirilere yönelik, "Belediye başkanlarının fikrini neden alalım? CHP’yi belediye başkanları değil Genel Başkan ve kurullar yönetiyor. Onların temel görevi vatandaşa hizmet etmek, partiyi yönetmek değil" dediği belirtildi.

"HADDİN AŞILMASINA KİMSE MÜSAADE ETMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da bazı belediye başkanlarının parti yönetimine yönelik açıklamalarından rahatsızlık duyduğu aktarıldı. Parti kurmayları, "Eleştirebilirsin ama haddin aşılmasına kimse müsaade etmez, edilemez. Parti disiplini ve kurumsal yapı herkes için bağlayıcıdır" ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞU İL BAŞKANLARINI TEMMUZ SONUNDA TOPLAYACAK

Ayrıca Kılıçdaroğlu Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından il başkanlıklarında görevlendirmeleri tamamlayacak. Şimdiye kadar 36 il başkanını alan Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 20-25 ilde daha değişikliğe gidebileceği öğrenildi.

Atamaların büyük bölümünün sonuçlanmasının ardından temmuz ayının sonunda il başkanlarını Genel Merkez’de toplantıya davet etmeyi planlayan Kılıçdaroğlu’nun yol haritasını ve kurultay sürecini değerlendirmesi bekleniyor.