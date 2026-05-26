HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Özgür Özel’in ‘unvanı silinecek’ iddiası

Mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada “İktidar yürüyüşümüz başlamıştır, arınacağız kazanacağız” dedi. Kılıçdaroğlu cephesinin parti içinde disiplin süreci hazırlığında olduğu, Özgür Özel’in Meclis’teki “Grup Başkanı” sıfatına ilişkin de dikkat çeken hukuki girişim başlattığı öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Özgür Özel’in ‘unvanı silinecek’ iddiası

CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından siyaset yeniden hareketlendi. Genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e yaptığı açıklamada parti içinde yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. “Kavga edenlerin bu çatı altında yeri yok” mesajı veren Kılıçdaroğlu’nun, disiplin mekanizmasını devreye sokmaya hazırlandığı belirtilirken; Özgür Özel’in Meclis’teki grup başkanlığı sıfatına ilişkin de kritik bir süreç yürütüldüğü iddia edildi.

Atik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini açıklayarak Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı da yayınladı.

Atik paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun kanala özel açıklamalarda bulunduğunu da aktardı.

Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Özgür Özel’in ‘unvanı silinecek’ iddiası 1

'BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK'

Atik yaptığı görüşmenin detaylarına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunurken Kılıçdaroğlu’nun parti içinde disiplin sürecinin işletileceğini ve bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi. Sürecin hemen başlamayacağını, önce bir komisyon oluşturulacağını aktaran Atik, buna göre kurulacak komisyonun kişiler, eylemler ve iddialarla ilgili rapor hazırlayacağı; ardından disiplin mekanizmasının işletileceğini anlattı.

Atik, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bu sürece dahil olabileceğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Özgür Özel’in ‘unvanı silinecek’ iddiası 2

'İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZ BAŞLAMIŞTIR'

Fatih Atik'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız"

Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Özgür Özel’in ‘unvanı silinecek’ iddiası 3

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'GRUP BAŞKANI' UNVANI SİLİNECEK Mİ?

Fatih Atik, Özel'in "Grup Başkanı" olarak seçilmesine ilişkin de dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Kılıçdaroğlu'nun ekibinin Meclis Başkanlığı ile yürüttüğü hukuki temasların detaylarını aktaran Atik; Meclis Başkanlığı’nın, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatının geçersiz olduğunu ilettiğini iddia etti.

İddiaya göre, bayramdan sonra genel merkezden Meclis'e resmi yazı gönderilecek ve Özgür Özel’in meclis sitesindeki unvanı silinecek, odası ve makam araçları boşalttırılacak.

Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Özgür Özel’in ‘unvanı silinecek’ iddiası 4

ÖZGÜR ÖZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI DA KALDIRILACAK MI?

Ayrıca ceza davalarının bu yaz sonuçlanması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler ceza aldı. Aynı davada adı geçen 9 CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak? Bence Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır.

Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Özgür Özel’in ‘unvanı silinecek’ iddiası 5

“PARTİMİZ AHLAKİ KODLARINA DÖNMEK ZORUNDA”

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin bir paylaşım da gazeteci Barış Yarkadaş’dan geldi. Yarkadaş'ın aktardığına göre ise Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“CHP kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Bu güne kadar partimize her türlü eleştiri yapılmıştı. Ancak ahlaki üstünlüğümüze yönelik hiçbir eleştiri yapılamamıştı.

Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki bunlara tanık oluyoruz. Dolayısıyla kuruluşundan bu güne ahlaki üstünlüğü bulunan partimiz yeniden ahlaki kodlarına dönmek zorundadır ve biz önümüzdeki sürekle birlikte bunu tüm partililerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dehşet anlar! Eski eşinin evine molotofkokteyli attıDehşet anlar! Eski eşinin evine molotofkokteyli attı
Son görüntüleri ortaya çıktıSon görüntüleri ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Seren Ay'dan Sercan ifşası: Gündem olan iddia

Seren Ay'dan Sercan ifşası: Gündem olan iddia

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Bir il hızlı trene kavuşuyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

Bir il hızlı trene kavuşuyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.