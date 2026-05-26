Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Özgür Özel’in ‘unvanı silinecek’ iddiası

CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından siyaset yeniden hareketlendi. Genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e yaptığı açıklamada parti içinde yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. “Kavga edenlerin bu çatı altında yeri yok” mesajı veren Kılıçdaroğlu’nun, disiplin mekanizmasını devreye sokmaya hazırlandığı belirtilirken; Özgür Özel’in Meclis’teki grup başkanlığı sıfatına ilişkin de kritik bir süreç yürütüldüğü iddia edildi.

Atik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini açıklayarak Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı da yayınladı.

Atik paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun kanala özel açıklamalarda bulunduğunu da aktardı.

'BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK'

Atik yaptığı görüşmenin detaylarına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunurken Kılıçdaroğlu’nun parti içinde disiplin sürecinin işletileceğini ve bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi. Sürecin hemen başlamayacağını, önce bir komisyon oluşturulacağını aktaran Atik, buna göre kurulacak komisyonun kişiler, eylemler ve iddialarla ilgili rapor hazırlayacağı; ardından disiplin mekanizmasının işletileceğini anlattı.

Atik, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bu sürece dahil olabileceğini iddia etti.

'İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZ BAŞLAMIŞTIR'

Fatih Atik'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız"

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'GRUP BAŞKANI' UNVANI SİLİNECEK Mİ?

Fatih Atik, Özel'in "Grup Başkanı" olarak seçilmesine ilişkin de dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Kılıçdaroğlu'nun ekibinin Meclis Başkanlığı ile yürüttüğü hukuki temasların detaylarını aktaran Atik; Meclis Başkanlığı’nın, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatının geçersiz olduğunu ilettiğini iddia etti.

İddiaya göre, bayramdan sonra genel merkezden Meclis'e resmi yazı gönderilecek ve Özgür Özel’in meclis sitesindeki unvanı silinecek, odası ve makam araçları boşalttırılacak.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI DA KALDIRILACAK MI?

Ayrıca ceza davalarının bu yaz sonuçlanması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler ceza aldı. Aynı davada adı geçen 9 CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak? Bence Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır.

“PARTİMİZ AHLAKİ KODLARINA DÖNMEK ZORUNDA”

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin bir paylaşım da gazeteci Barış Yarkadaş’dan geldi. Yarkadaş'ın aktardığına göre ise Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“CHP kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Bu güne kadar partimize her türlü eleştiri yapılmıştı. Ancak ahlaki üstünlüğümüze yönelik hiçbir eleştiri yapılamamıştı.

Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki bunlara tanık oluyoruz. Dolayısıyla kuruluşundan bu güne ahlaki üstünlüğü bulunan partimiz yeniden ahlaki kodlarına dönmek zorundadır ve biz önümüzdeki sürekle birlikte bunu tüm partililerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.”