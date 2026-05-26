Yediği et ölümden döndürüyordu! Boğazından 5 santimlik kemik çıktı

Bursa'da yediği et yemeğinin kemiği boğazına kaçan kadın, ölümden döndü. Boğazında yan bir şekilde takılan kemik sebebiyle su dahi içemeyen 65 yaşındaki kadına apar topar müdahale ederek hayata döndüren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Pekgöz, Kurban Bayramı öncesi et tüketiminde dikkatli olunması konusunda da vatandaşları uyardı.

Gökçen Kökden

Bursa'da et yerken boğazına yaklaşık 5 santimetrelik kemik parçası kaçan N.K. (65), yaşadığı şiddetli ağrı ve yutkunamama şikayetleri sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yemek borusuna saplanan keskin kemik parçası, gerçekleştirilen endoskopik müdahaleyle çıkarıldı. Ölümden dönen N.K.'nın ameliyatını gerçekleştiren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Pekgöz, "Hastamız yemek yerken aniden gelişen boğazda batma, ağrı ve yutamama şikayetleriyle acil olarak hastanemize başvurdu. Birkaç kez yutması için su vermişler. Ancak hasta su dahi içemiyordu. Yaptığımız acil endoskopik incelemede yemek borusunun giriş kısmında yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda, iki ucu keskin bir kemik parçasının yemek borusuna yan bir şekilde saplandığını gördük. Gerçekleştirdiğimiz başarılı endoskopik müdahaleyle kemik parçasını çıkardık" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Murat Pekgöz, özellikle et tüketimi sırasında dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Pekgöz, "Kurban Bayramı ile birlikte et tüketiminin yoğun olduğu günlere giriyoruz. Kurban etleri parçalanırken kemiklere karşı dikkatli olunmalı. Bazı küçük parçalar etlerin arasında kalabiliyor. İnsanlar bayramın heyecanı ve coşkusuyla hızlı yemek yiyebiliyor. Bu da ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Yemek borusuna saplanan kemik parçaları hayati tehlike oluşturabiliyor" ifadelerini kullandı.

Pekgöz, "Kemiğin bu hastada gördüğümüz gibi olması durumunda yemek borusunda delinmelere, göğüs boşluğuna açılmalara ve hatta ölümcül sonuçlara sebep olabilir. Daha önce de benzer vakalarla karşılaştık. Hızlı müdahale hayat kurtarıyor. Bu tür durumlarda vakit kaybetmeden mutlaka bir hastaneye ve gastroenteroloji uzmanına başvurulmalı" diye konuştu.

